Новые фото со свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко, прошедшей в Санта-Барбаре - ФОТО

27 сентября всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес и музыкальный продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу в саду поместья Sea Crest Nursery в Санта-Барбаре.

Невеста сменила три платья Ralph Lauren - кружевное с полупрозрачной юбкой для церемонии, с длинным шлейфом для фотосессии и миди со спущенными плечами для вечеринки. Все свои свадебные образы С.Гомес показала на серии новых кадров, которые опубликовала в социальной сети Instagram.

Селена Гомес и Бенни Бланко долгое время дружили, начали встречаться в 2023 году, а через год Бенни сделал предложение - перед свадьбой певица отметила девичник в Мексике.