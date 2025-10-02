Гянджа в ритме III Игр стран СНГ: фан-зона объединяет спорт и развлечения - ФОТО

С 28 сентября официально стартовала фан-зона III Игр стран СНГ, которая успешно функционирует в Гяндже. Расположенная в центре города, напротив здания Исполнительной власти города Гянджа, эта площадка стала местом отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города.

Как передает 1news.az, фан-зона работает ежедневно с 11:00 до 22:00 и предлагает посетителям насыщенную и разнообразную программу. В рамках программы проходят интерактивные спортивные игры, выступления диджеев, зона PlayStation и различные развлекательные мероприятия. Также на территории функционируют зоны для питания и отдыха.

Высокий интерес к фан-зоне и большое количество посетителей создают значительный подъём в жизни города.

Участие певца Мердана придаёт мероприятию особую атмосферу. Его концерты, запланированные на 4, 6 и 8 октября, подарят незабываемые моменты всем гостям фан-зоны.

Фан-зона III Игр стран СНГ стала важной платформой, объединяющей не только спортивные соревнования, но и музыку, развлечения и атмосферу общественного единства.