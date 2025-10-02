 Азербайджан примет молодежный чемпионат мира по футболу U-20 | 1news.az | Новости
Футбол

Азербайджан примет молодежный чемпионат мира по футболу U-20

First News Media18:20 - Сегодня
2 октября состоялось очередное заседание Исполнительного комитета ФИФА.

Согласно решению Исполкома, Азербайджан и Узбекистан станут совместными хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата мира (U-20) по футболу, который пройдет в 2027 году.

Это историческое достижение является результатом успешной спортивной политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в том числе внимания, уделяемого развитию футбола в наших странах.

АФФА выразила благодарность членам Исполкома ФИФА, в частности президенту структуры Джанни Инфантино, за высокое доверие.

Отметим, что Азербайджан и Узбекистан примут 25-й чемпионат мира по футболу U-20, который проводится раз в два года, начиная с 1977 года. Это будет первый в истории футбола мундиаль среди мужских команд в Азербайджане. Кроме того, впервые команда Азербайджана примет участие в финальной стадии чемпионата мира.

Аргентина становилась чемпионом мира 6 раз, Бразилия - 5. Португалия и Сербия выиграли мировое первенство по 2 раза, а Уругвай, Гана, Испания, Россия, Германия, Англия, Франция и Украина - по одному.

Европейские гранды открыли для себя бесчисленное количество талантливых игроков на чемпионатах мира U-20. В 24-м чемпионате мира, который в эти дни проходит в Чили, участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Победителем последнего турнира, прошедшего в Аргентине в 2023 году, стала сборная Уругвая.

335

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
