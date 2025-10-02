Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Франции - ФОТО

2 октября в Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Президент Франции поздравил главу нашего государства с результатами, связанными с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижением мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результаты, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки, имеют историческое значение для продвижения региональной мирной повестки. Глава нашего государства отметил, что в настоящее время осуществляется взаимодействие по различным направлениям для продвижения мирной повестки.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Францией.