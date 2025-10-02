 «Карабах» правит бал в Лиге чемпионов | 1news.az | Новости
«Карабах» правит бал в Лиге чемпионов

First News Media09:52 - Сегодня
«Карабах» правит бал в Лиге чемпионов

«Карабах» продолжает писать историю в Лиге чемпионов.

Вслед за стартовой гостевой победы над «Бенфикой» (3:2), в Баку был обыгран «Копенгаген» со счетом 2:0.

После двух туров агдамцы набрали 6 очков, опережая таких гигантов, как «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Барселону», и могут реально претендовать на выход в плей-офф.

Сыгранные матчи показали, что чемпион Азербайджана наслаждается пребыванием в главном клубном турнире Европы, демонстрируя характер и футбол очень неплохого качества. С «Копенгагеном» и вовсе хозяева поля действовали с позиции силы, уже в первом тайме создав такое давление, что гол в исполнении Абдулла Зубира, добившего мяч после попадания Педро Бикальо в штангу, был делом времени. И хотя после перерыва инициатива перешла к датчанам, сыграли замены Гурбана Гурбанова, когда Эммануэль Аддаи после скидки Наримана Ахундзаде раскачал защитников и с разворота поразил цель – 2:0.

Встреча в очередной раз показала, что «Карабах» умеет не только созидать, но и качественно обороняться, хотя какие-то позиционные ошибки имели место по ходу игры. Но от них никуда не деться, они даже где-то являются показателем роста, ведь в соперниках лучшие клубы Европы. «В таких больших турнирах бывают моменты, которые нужно просто выдержать. Мы выдержали во втором тайме. Соперник делал замены и пошел на больший риск в желании отыграться. У нас были некоторые потери мяча. Но в целом такая борьба очень пригодится нам в последующих серьезных матчах», - отметил Гурбан Гурбанов.

Символично, что лучшим игроком встречи стал защитник Эльвин Джафаргулиев, удостоившийся специальной награды от УЕФА. В свое время футболист неоднократно подвергался критике за нестабильную игру и то, что нередко подводил команду, но сейчас он действует достаточно надежно и уверенно.

О чемпионе Азербайджана говорит вся футбольная Европа. Он является главной сенсацией этой осени, и достаточно взглянуть на таблицу, чтобы понять значимость достижения. После двух туров шесть клубов не потеряли очки – это «Карабах», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал». Наша команда находится в прекрасной кампании и нет сомнения, что по ходу турнира она еще преподнесет приятные сюрпризы на радость болельщикам.

Гурбанов даже пошутил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, увидят ли болельщики своих любимцев в Лиге чемпионов и в следующем году. «В январе обязательно увидим «Карабах» в деле, потому что у нас будут матчи с «Айнтрахтом» и «Ливерпулем». А затем добавил, что команда должна быть готова ко всему. «Теперь наши соперники будут более ответственными. Они подойдут к предстоящим играм со всей серьезностью и подготовятся на сто процентов. Это создаст нам трудности, впереди сложные матчи. Но одновременно принесет и большую пользу для того, чтобы стать сильнее. Нужно работать больше и быть смелее».

Соперником «Карабаха» по третьему туру Лиги чемпионов станет «Атлетик» из Бильбао. Матч состоится 28 октября в Испании.

Ниджат Асланов

