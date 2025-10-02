Ключевые точки и расписание седьмого дня III Игр стран СНГ

В седьмой день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Как передает 1news.az, во Дворце спорта Гянджи определятся последниемедалисты соревнований по плаванию. Также сегодня здесь стартуют соревнования по фехтованию.

Кроме того, на спортивной арене пройдут игры по волейболу. Сборная Азербайджана, расположившаяся в группе А, встретится с Узбекистаном, а Беларусь – с Кыргызстаном.

На Шекинском городском стадионе продолжатся соревнования по човгану. Сборная Кыргызстана встретится с Кувейтом, а Казахстан – с Турцией.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе пройдут полуфинальные поединки соревнований по боксу.

Узбекистан сыграет с Россией на финальной встрече смешанных команд по бадминтону в Олимпийском спортивном комплексе Габалы.

В Шекинском олимпийском спортивном комплексепройдут квалификация и финальные выступления по батутной гимнастике.

А на городском стадионе Ханкенди стартуют соревнования по стрельбе из лука.