Жемчужина и сердце Карабаха: Журналисты стран СНГ открыли для себя Шушу и Ханкенди - ФОТО

Фаига Мамедова09:07 - Сегодня
Представители СМИ из шести стран, прибывшие в Азербайджан для освещения III Игр стран СНГ, стали участниками увлекательного культурного медиа-тура по маршруту Шуша – Ханкенди.

Шуша — жемчужина Карабаха, колыбель азербайджанской культуры, распахнула свои двери для журналистов, показав им богатое историко-культурное наследие и неповторимую атмосферу древнего города.

Маршрут медиа-тура начался с Центральной площади Шуши, неподалёку от которой находится легендарный родник «Хан гызы». Этот водопровод был проведён в XIX веке выдающейся поэтессой Хуршид Бану Натаван.

Народное название — «родник ханской дочери» — бережно хранит память о благородном деле поэтессы.

Далее журналисты оказались у одного из самых узнаваемых символов города — Гянджинских ворот Шушинской крепости, возведённой в 1750–1752 годах карабахским правителем Панахали ханом. Когда-то крепость имела три главных входа — Гянджинские, Иреванские и Агогланскиеворота, а сегодня этот уголок истории стал любимым местом для фотографий гостей со всего мира.

Особое внимание журналистов привлекла величественная Верхняя мечеть Говхар ага, памятник архитектуры республиканского значения, являющийся важной частью культурного наследия Шуши.

Незабываемое впечатление оставило посещение Джыдырдюзю — знаменитого плато, расположенного на краю живописной пропасти Дашалты. Для каждого азербайджанца это место — символ, а для зарубежных журналистов оно стало откровением.

Следующей остановкой стал рекреационный комплекс «Исабулагы», расположенный среди густого леса в четырёх километрах от Шуши, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Родник «Иса булагы» называют настоящей жемчужиной азербайджанской природы: его вода — холодная, чистая и целебная. Здесь для гостей был организован обед, после которого медиатур продолжился в Ханкенди.

В Ханкенди посетили Карабахский университет, а также стали свидетелями важного спортивного события.

Именно сегодня на полностью обновлённом Городском стадионе Ханкенди в рамках III Игр стран СНГ вчера стартовали соревнования по стрельбе из лука — первое международное спортивное событие такого масштаба, которое принимает город после освобождения.

Лучшие лучники стран СНГ собрались здесь, чтобы сразиться за медали III Игр стран СНГ.

Турнир продлится с2 по 5 октября и завершится финалами.

