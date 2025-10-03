Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

2 октября 2025 года Национальное собрание Армении отклонило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание так называемого «геноцида армян».

Инициированный оппозиционной фракцией блока «Армения», документ не получил необходимой поддержки:

58 депутатов от правящей партии «Гражданский договор» проголосовали против, двое воздержались, и лишь 26 парламентариев высказались за. Это решение стало знаковым не только для внутренней политики Армении, но и для более широкой международной и правовой дискуссии вокруг событий 1915 года.

Историко-правовой контекст

Термин «геноцид» был введён в международное право лишь после Холокоста Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. До принятия Конвенции понятия «геноцид», как такового, в юриспруденции не существовало. Следовательно, этот правовой термин не может быть ретроспективно применён к событиям, произошедшим ранее — в частности, к османским событиям 1915 года. В международной юриспруденции действует принцип non-retroactivity — запрет на придание обратной силы уголовным законам. Именно поэтому массовые убийства евреев в период Второй мировой войны называют Холокостом. Таким образом, ни одно международное судебное решение до сих пор не квалифицировало события 1915 года как геноцид в юридическом смысле.

Армянская сторона на протяжении многих лет утверждала, что в Османской империи в 1915 году имел место систематический геноцид армянского населения. Однако эти заявления, несмотря на эмоциональный и политический вес, не были подтверждены международным уголовным трибуналом или компетентным судебным органом. Более того, Турция неоднократно предлагала провести совместные научные исследования и открыть архивы, чтобы установить факты на основе документальных свидетельств. Армянская сторона, в свою очередь, от таких предложений уклонялась, что подрывает обоснованность односторонних заявлений.

Турецкая сторона, относительно событий 1915 года, четко заявляет, что они не были «спланированной правительством массовой резней» - «геноцидом». Анкара однозначно подчеркивает, что в годы Первой мировой войны все этносы бывшей Османской империи понесли значительные потери, поэтому использовать эти жертвы военных лет в качестве предмета политического противостояния с современной Турцией неприемлемо. В этом смысле важными были заявления Никола Пашиняна о том, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события. Они являются важным шагом в перезагрузке армяно-турецких отношений.

Политические аспекты отказа

Отклонение законопроекта может указывать на смену политических приоритетов в Армении. Это уже второй факт, свидетельствующий об этом. В начале 2025 года Пашинян сделал сенсационное заявление, намекнув, что обвинения в геноциде армян в Османской империи в 1915 году, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема - инспирирована Москвой после начала «холодной войны»: «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась?».

Премьер Пашинян смело и ясно указал, что вопрос так называемого «геноцида армян» был создан Россией в рамках геополитической борьбы после Второй мировой войны в процессе развязывания «холодной войны». Фактором, побудившим к этому, послужило присоединение Турции к блоку западных стран. Таким образом, против кемалистской Турции соответствующими службами СССР было создано долговременное идеологическое оружие, которое сделало армянство заложником этого мифа. Используя армянскую диаспору, определенные силы манипулируют общественным мнением западного мира.

Сегодня из уст Никола Пашиняна звучит, что «...во время Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много веков назад, фактически забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Ему прежде всего не хватило политического разума, который позволил бы понять мир и его правила».

Внутриполитическая необходимость укрепления отношений с Турцией и стремление к более прагматичному внешнеполитическому курсу, особенно после нормализации армяно-турецких контактов, могли сыграть ключевую роль. Попытка криминализировать отрицание событий, не признанных в международном праве как геноцид, создает правовые и дипломатические риски, в том числе угрозу ограничения свободы выражения мнений.

Важно также учитывать, что подобные законодательные инициативы создают прецедент политизации истории. Превращение исторических интерпретаций в юридическую догму препятствует научной дискуссии и ведёт к инструментализации памяти в политических целях.

Международная практика и стандарты

На сегодняшний день лишь ограниченное число стран признали события 1915 года геноцидом — и то зачастую по политическим, а не юридическим причинам. Ни один из них не имеет решения международного суда в качестве основания для такого признания. Более того, в некоторых странах, где делались попытки криминализовать отрицание так называемого «геноцида армян», такие законы подвергались критике как нарушающие свободу слова. Ярким примером является Франция, где аналогичный законопроект был отклонён Конституционным советом.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (Страсбург) на заседании Большой палаты по иску «Догу Перинчек против Швейцарии» огласил окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения того же суда от 17 декабря 2013 года. Этим решением Европейский суд не признал «геноцид армян» историческим фактом, назвав его лишь «мнением, запрет на оспаривание которого сам является нарушением прав человека». Данное решение Евросуда явилось историческим и поворотным, поскольку с этого момента «геноцид армян» юридически был объявлен не историческим фактом, а мнением, и любое уголовное преследование за отрицание этого мнения (как и любого другого мнения) является нарушением статьи 10 Европейской конвенции о правах человека.

Это решение положило конец продвижению политики по признанию «геноцида армян» теми или иными парламентами. Оно стало практически политически бессмысленным.

Кстати, Швейцария также пресекла попытки введения в законодательство ответственности за отрицание «геноцида армян».

Таким образом…

Отклонение законопроекта в Армении демонстрирует определённое стремление правовой системы, не поддаваться давлению эмоционально заряженных политических инициатив, не имеющих под собой твёрдой правовой основы. Без наличия правовых оснований и, прежде всего, международного судебного решения квалифицировать события 1915 года как «геноцид» — это вопрос интерпретации, а не объективного юридического факта. В условиях стремления к нормализации отношений в регионе, законодательная инициативность в вопросах «исторической правды» должна базироваться на международном праве, а не на националистической заряженности или политической целесообразности.