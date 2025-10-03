В Азербайджане внесены изменения в предельные цены на лекарственные средства

3 октября 2025 года состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, на котором были приняты важные решения в сфере регулирования цен на лекарственные средства.

В ходе заседания были:

- утверждены предельные цены на 187 новых зарегистрированных лекарственных средств;

- снижены предельные цены на 6 лекарственных средств;

- внесены изменения в предельные цены на 45 лекарственных средств — в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров №209 от 3 июня 2015 года, и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года.

Эти меры направлены на обеспечение надежных поставок лекарств и устойчивость ценовой политики на фармацевтическом рынке страны.

Полный перечень лекарственных средств, предельные цены на которые утверждены с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, действующего вещества, дозировки, упаковки, количества и страны-производителя, размещён на официальном сайте Тарифного совета по ссылке:

http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf

Раздел "Лекарственные средства" доступен на сайте:

www.tariff.gov.az

Решение вступает в силу с 7 октября 2025 года.

Ознакомиться с текстом постановления можно в разделе "Решения Совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) совета.