Азербайджанские боксёрши завершили финал III Игр стран СНГ с 9 медалями - ФОТО

Сегодня в рамках III Игр стран СНГ в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе прошли финальные поединки соревнований по боксу.

Как передает 1news.az, азербайджанская боксерша Гюляр Гусейнова (48 кг) завоевала золотую медаль, победив россиянку Дарью Гаврину.

Айсель Фараджова (46 кг), Амина Таги (50 кг), Джамиля Мурадлы (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Фидан Бакарова (63 кг) в финале уступили своим соперницам и заняли второе место.

Бронзовые медали завоевали Айлин Назарова (46 кг), Захра Мамедова (52 кг) и Мирругейя Азерпур(57 кг).

Таким образом, женщины-боксеры Азербайджана завершили турнир с 1 золотой, 5 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Отметим, что соревнования по боксу завершатся 5 октября.

Фаига Мамедова