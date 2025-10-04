Глава УМК: Дружба с религиозными конфессиями США служит интересам наших народов - ФОТО

Дружеские отношения, сложившиеся между религиозными конфессиями Соединенных Штатов Америки и Азербайджана, взаимные визиты, совместные мероприятия и проекты служат интересам наших народов.

Как передает 1news.az со ссылкой на Управлении мусульман Кавказа (УМК), об этом заявил председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, находящийся с визитом в американском штате Юта по приглашению общины Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга, на встрече в городе Солт-Лейк-Сити с руководством церкви во главе с ее президентом Даллином Оуксом.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента церкви Рассела Нельсона, а затем поздравил ее нового президента Даллина Оукса. Председатель УМК также поздравил руководство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с официальным вступлением ее общины в мультикультурную семью Азербайджана.

Выразив удовлетворение развивающимися отношениями между США и Азербайджаном, шейх уль-ислам А.Пашазаде отметил роль президентов обеих стран в этом прогрессе. Подчеркнув постоянные усилия США по достижению мира между Арменией и Азербайджаном, шейх уль-ислам А.Пашазаде высоко оценил состоявшийся 8 августа Вашингтонский саммит как результат этих усилий и личную поддержку Президента США Дональда Трампа мирному процессу.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде выразил глубокую благодарность за большую материальную и моральную поддержку, оказываемую Фондом Стирлинга гуманитарной инициативе по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Он пригласил президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Даллина Оукса в Азербайджан.

В свою очередь Д.Оукс расценил визит шейх уль-ислама в Юту как знаменательное событие для его церкви, отметил, что это большая честь для них. Он сказал, что развитие отношений с исламским миром и мусульманами является одним из главных приоритетов возглавляемой им церкви. Д.Оукс выразил глубокую признательность шейх уль-исламу за доброе отношение к его церкви в исламском мире. С благодарностью приняв приглашение посетить Азербайджан, Д.Оукс отметил, что очень заинтересован в посещении нашей страны. Поблагодарив за письмо с соболезнованиями в связи с кончиной покойного президента церкви, Д.Оукс также выразил признательность за теплые поздравления с избранием его на пост президента. Он особо подчеркнул, что шейх уль-ислам был первым религиозным лидером, поздравившим его. Президент церкви заявил, что считает большой честью для них участие А.Пашазаде в качестве почетного гостя в общей конференции церкви.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде. Р. Гасанов выразил удовлетворение успешным развитием американо-азербайджанских отношений на различных платформах, в том числе в области межконфессионального диалога и сотрудничества. Депутат Дж.Пашазаде, как член комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Милли Меджлиса Азербайджана, приветствовал высокий уровень межконфессиональных отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что мирное соглашение, парафированное при участии США, открыло новую страницу для мира, безопасности и прогресса на Южном Кавказе, перспективы для развития коммуникационных возможностей, выразил благодарность правительству США за это.

Визит председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Соединенные Штаты Америки продолжается.