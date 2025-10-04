Ирина Зарецкая: «Я очень люблю выступать в Азербайджане»

«Я очень люблю выступать в Азербайджане. Я всегда чувствую огромную поддержку».

Как передает 1news.az, об этом сказала азербайджанская спортсменка Ирина Зарецкая, обладательница золотой медали III Игр стран СНГ по карате среди девушек.

«Каратисты показали очень крутой результат здесь. Я много работала над тем, чтобы вернуться на вершину пьедестала», - рассказала Ирина.

«Чемпионы — это не те, кто выиграл один раз. Чемпионы - это те, кого победа не останавливает идти дальше. Я хочу вписать своё имя в историю, насколько это возможно. Для меня было принципиально выиграть здесь, на этих Играх», - отметила спортсменка.

Фаига Мамедова