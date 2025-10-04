Азербайджанские дзюдоисты завоевали 21 медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

В рамках III Игр стран СНГ в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по дзюдо.

Как передает 1news.az, азербайджанские спортсмены Гюльшан Гусейнова (-44 кг), Зейд Алескеров (-60 кг), Кенуль Эйвазова(-48 кг), Фахри Сахибзаде (-66 кг) и НарминАгамирзаде (-52 кг) завоевали золотые медали.

Субхан Ахундов (+90 кг), Мухаммед Агакишиев(-81 кг), Назакет Алиева (-57 кг), Гусейн Гусейнов (-66 кг), Сунай Саламова (-40 кг), МухаммедалиГусейнов (-55 кг), Роял Гайибов (-60 кг) завоевали серебряные, Анар Гулиев (-50 кг) Ибрагим Талыбов (-55 кг), Хадиджа Абдуллаева (-44 кг), Айсун Мамедова (-52 кг), Садиг Мамедов (-73 кг), Нуреддин Алиев (-90 кг) и Тунар Фарзалиев (+90 кг) - бронзовые медали.

Напомним, ранее бронзовые медали завоевали Земфира Алиева (+70 кг) и Фидан Джалилли (70 кг).

Таким образом, в первый день соревнований по дзюдо азербайджанские спортсмены завоевали 21 медаль.

Фаига Мамедова