В этом году президентские стипендии получат 102 студента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2025-2026 учебном году.

Как сообщает Report, распоряжение распространяется в общей сложности на 102 студентов.

Согласно распоряжению, президентские стипендии присуждаются студентам, показавшим в 2025-2026 учебном году наивысшие результаты по группам специальностей на вступительных экзаменах.

Список студентов доступен по ссылке.