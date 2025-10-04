В этом году президентские стипендии получат 102 студента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2025-2026 учебном году.
Как сообщает Report, распоряжение распространяется в общей сложности на 102 студентов.
Согласно распоряжению, президентские стипендии присуждаются студентам, показавшим в 2025-2026 учебном году наивысшие результаты по группам специальностей на вступительных экзаменах.
Список студентов доступен по ссылке.
