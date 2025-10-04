Работникам дома малютки подняли зарплату
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников дома малютки, находящегося в подчинении Министерства здравоохранения.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, к тарифным (должностным) окладам вышеуказанных работников будут применены коэффициенты повышения в 1,5-3 раза.
Кабинету министров поручено определить круг охвата работников, к которым будут применены коэффициенты повышения, и размер коэффициента в зависимости от особенностей выполняемой работы.
