Работникам дома малютки подняли зарплату

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников дома малютки, находящегося в подчинении Министерства здравоохранения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, к тарифным (должностным) окладам вышеуказанных работников будут применены коэффициенты повышения в 1,5-3 раза.

Кабинету министров поручено определить круг охвата работников, к которым будут применены коэффициенты повышения, и размер коэффициента в зависимости от особенностей выполняемой работы.