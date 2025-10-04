Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня в рамках III Игр стран СНГ в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по дзюдо.

Как передает 1news.az, азербайджанские спортсмены МухаммедалиХюсюев (55 кг), Гюльшан Гусейнова (44 кг), ЗейдАлескеров (60 кг), Сунай Саламова (40 кг), РоялГаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Кёнуль Эйвазлы (44 кг), НарминАгамирзаде (52 кг), Назакет Велиева (57 кг), Мухаммед Агакишиев (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) одержали победы в полуфинальных поединках.

Таким образом, в финал вышли 12 дзюдоистов Азербайджана.

Отметим, что соревнования по дзюдо завершатся 5 октября.

Фаига Мамедова