III Игры стран СНГ: подведены итоги соревнований по стрельбе из лука

Подведены итоги соревнований по стрельбе из лука, проведенных на городском стадионе Ханкенди в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, первое место в командном зачете заняла сборная России, второе –Казахстана, третье –Узбекистана.

Среди команд девушек первое место заняла команда России, второе – Узбекистана, третье –Беларуси. Азербайджанская сборная завершила соревнования на четвертом месте.

В борьбе смешанных команд Беларусь заняла первое место, Казахстан – второе, Россия – третье.

В индивидуальных соревнованиях среди юношей победу одержал спортсмен из Узбекистана, второе и третье места разделили представители России. В индивидуальных соревнованиях девушек первое место заняли лучницы из Казахстана, второе и третье – из России.

Фаига Мамедова