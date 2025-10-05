Экс-генсек НАТО: Альянс чуть не распался из-за Трампа

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как в 2018 году альянс чуть не распался из-за гнева президента США Дональда Трампа по поводу маленьких оборонных расходов стран-союзниц и стоимости штаб-квартиры организации.

Газета Guardian опубликовала отрывок книги Столтенберга «Под моим надзором», в которой экс-генсек НАТО вспоминает о реакции Трампа на недостаточное финансирование обороны союзниками. Столтенберг отметил, что тогда американский лидер заявил, что США тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80-90% расходов альянса. Трамп предостерег, что Вашингтон теперь будет платить столько же, сколько Германия, а потом вообще заявил, что США «не нуждаются в НАТО». Кроме того, в разговоре со Столтенбергом он задался вопросом, зачем альянсу «такая большая штаб-квартира», и возмутился ее стоимостью.

Столтенберг в книге признается, что тогда подумал, что НАТО развалится. «Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва – весь саммит, все декларации о согласии», – пишет он.

В своей книге экс-генсек также рассказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась, когда Трамп потребовал увеличить военные расходы до 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что страны НАТО в 2025 году потратили на оборону в общей сложности 1,404 трлн долларов.

Источник: Аргументы и Факты