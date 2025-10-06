Канцлер Германии: Отстранение Израиля от «Евровидения» станет скандалом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что исключение Израиля из конкурса «Евровидение» стало бы скандалом.

«В этом случае Германия должна отказаться от участия. Я бы это поддержал. Я считаю скандалом сам факт того, что подобное вообще обсуждается. Израиль - часть этого сообщества», - сказал он в ток-шоу Caren Miosga на телеканале ARD.

В настоящее время среди стран-участниц и телекомпаний, транслирующих конкурс, разгорелись острые дебаты. Телерадиовещатели Швейцарии и принимающей страны Австрии поддержали участие Израиля, тогда как вещатели Испании, Ирландии, Исландии, Словении и Нидерландов пригрозили бойкотом «Евровидения-2026» в Вене из-за военных действий Израиля в секторе Газа.

Немецкая медиакомпания ARD на прошлой неделе отказалась комментировать, какую позицию она займет, если Израиль исключат из конкурса. Согласно последним данным, Европейский вещательный союз (EBU) планирует провести в ноябре специальное онлайн-заседание, чтобы обсудить участие Израиля в «Евровидении-2026».

