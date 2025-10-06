В Сабирабаде в одном из ресторанов выявлено незаконное содержание диких птиц - ФОТО

В рамках мониторинга, проведённого Агентством продовольственной безопасности (AQTA), в Сабирабадском районе в семейном ресторане «İZ», принадлежащем физическому лицу Зохрабу Пириеву, было выявлено содержание 2 павлинов, 3 перепелов и 15 голубей в закрытом помещении без ветеринарного контроля.

Предпринимателю были даны указания по передаче птиц в специально охраняемые природные зоны или в зоопарки, соответствующие требованиям благополучия животных, а также по проведению уборки, дезинфекции и других ветеринарно-санитарных мероприятий в местах их содержания, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Отмечено, что в случае невыполнения этих указаний будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.

В AQTA подчеркивают, что содержание и демонстрация диких животных и птиц в общественных питейных заведениях и семейных зонах отдыха запрещены законом – в таких случаях контакт животных и птиц с людьми создаёт риски передачи зоонозных заболеваний и нарушения биологической безопасности.

«Мониторинг будет проводиться регулярно, и в случае выявления нарушений требований законодательства Агентство примет соответствующие административные меры», - отмечают в AQTA.