Кочарян примет участие в парламентских выборах 2026 г.

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что вместе со своей политической командой намерен принять участие в парламентских выборах 2026 года.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, передают армянские СМИ.

При этом, по его словам, одного лишь его участия в избирательной кампании недостаточно. Кочарян отметил, что надеется на появление других политических сил, сотрудничество с которыми «могло бы привести к реальным изменениям в стране».

"Моя команда будет участвовать в выборах", — подчеркнул Кочарян.

Говоря о собственном участии в выборах, Кочарян подчеркнул, что готов уступить место другому кандидату, если тот сможет собрать больше голосов.

Напомним, очередные парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года. Победившая партия получит право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.