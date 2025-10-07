 Кочарян назвал имитацией заявления о намерении Армении вступить в ЕС | 1news.az | Новости
Армения

Кочарян назвал имитацией заявления о намерении Армении вступить в ЕС

First News Media13:55 - Сегодня
Заявления о намерении Армении вступить в Европейский союз носят исключительно имитационный характер.

Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции во вторник, передают армянские СМИ.

"Для членства в ЕС существует очень четкий регламент. С ними можете ознакомиться на сайте Еврокомиссии. Вчера стало известно, что создан департамент европейской интеграции в МИД Армении. Интересно получается, евроинтеграции нет, но создано управление", - сказал Кочарян.

Он также подчеркнул, что сегодня сам Европейский союз переживает глубокий кризис лидерства. Кочарян добавил, что ему трудно комментировать внешнюю политику действующих властей Армении, поскольку, по его словам, «в ней отсутствует логика, которую можно было бы анализировать».

Разговоры о теоретическом выходе Армении из ЕАЭС начались после того, как 26 марта 2025 года парламент Армении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, при том, что само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

После этого премьер-министр Никол Пашинян заявил, что действия властей не означают автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Однако он признался, что через 20 лет видит страну в составе Европейского союза.

