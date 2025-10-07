Роль Гаджи Зейналабдина Тагиева принесла Пярвизу Мамедрзаеву международную награду - ФОТО

Произведенная Baku Media Center четырёхсерийная картина «Tağıyev» вновь привлекла внимание своим международным достижением.

Исполнитель роли Гаджи Зейналабдина Таğиева - народный артист Пярвиз Мамедрзаев - был признан победителем в номинации «Лучший актёр» на 5-м кинофестивале тюркских фильмов «Коркут Ата» за свою работу в фильме «Тагиев: Нефть». Напомним, что в проекте П.Мамедрзаев играет роль известного азербайджанского мецената, общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Награда была вручена режиссёру фильма Зауру Гасымлы на церемонии, прошедшей в городе Актау (Казахстан).

Отметим, что тюркский кинофестиваль «Коркут Ата» проводится по инициативе Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) и объединяет национальные кинематографические организации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Главная цель фестиваля - укрепление единства тюркского мира, развитие культурного сотрудничества между тюркскими народами и создание общего аудиовизуального пространства, способствующего интеграции и обмену творческим опытом.

