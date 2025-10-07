 Kapital Bank поддерживает образование молодых девушек в рамках стипендиальной программы «У нас есть мечта!» | 1news.az | Новости
Kapital Bank поддерживает образование молодых девушек в рамках стипендиальной программы «У нас есть мечта!»

First News Media10:32 - Сегодня
Kapital Bank поддерживает образование молодых девушек в рамках стипендиальной программы «У нас есть мечта!»

В прошлом году в рамках Меморандума, подписанного между Kapital Bank и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, была реализована инициатива «У нас есть мечта!», направленная на стимулирование образования девушек.

Проект успешно достиг своей цели. В его рамках девушкам из малообеспеченных семей, проживающим в Баку, Гусаре, Гёйчае, Агджабеди, Исмаиллы, Гахе, Ходжалы, Габале и Лянкяране, были предоставлены стипендии для оплаты подготовки к поступлению в университет. В этом году пятеро выпускниц программы стали студентками вузов. Так, Зейнаб Алиева поступила на специальность начального образования Азербайджанского государственного педагогического университета, Хаяла Мурсалова – на специальность перевода Бакинского славянского университета, Амина Абдуллаева – на специальность дизайна Азербайджанского архитектурно-строительного университета, Айсель Джавадова – на специальность инженерии экологии Бакинского государственного университета, а Хамида Ахмедзаде – на специальность технологического образования Азербайджанского государственного педагогического университета.

Накануне состоялось интересное мероприятие с участием выпускниц проекта и официальных представителей партнёрских организаций. Член Правления, Главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Kapital Bank Фаргана Маммадова выразила гордость достигнутыми результатами: «Когда мы запускали этот проект и предоставляли стипендии девушкам из разных регионов, мы верили, что его результаты будут успешными. Сегодня мы счастливы видеть, что наши стипендиатки оправдали это доверие: пять из них стали студентками. Разумеется, за каждым успехом стоят труд и время. Мы всегда верили в наших абитуриенток, а команда и наставники оказывали им постоянную поддержку. После общения с ними я убедилась, что проект необходимо продолжать и охватить ещё больше молодых людей. От имени банка желаю всем девушкам успехов на новом жизненном пути. Наша миссия на этом не заканчивается – мы будем рядом с ними и в студенческие годы, и в дальнейшей карьере».

Руководитель Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева, выступая на мероприятии, подчеркнула значимость проекта для девушек, проживающих в регионах: «Партнёрство государства и частного сектора играет большую роль в обеспечении равных возможностей для девушек в сфере образования. Уже многие годы мы реализуем различные проекты, направленные на повышение уровня образования девочек, проживающих в регионах. «У нас есть мечта!» стал интересным и важным проектом – как для девушек и их семей, так и для наших команд. Уверена, что успех участниц, поступивших в вузы, станет вдохновением для других, а в следующем учебном году мы вместе будем радоваться ещё более впечатляющим результатам».

В рамках проекта сотрудники филиалов Kapital Bank в соответствующих регионах выступали в роли наставников, помогая девушкам в подготовке к вступительным экзаменам. Кроме того, для участниц были организованы обучающие тренинги на темы «Развитие внутренней силы», «Кибербезопасность», «Гибкие навыки» и другие.

Хотя изначально проект предусматривал покрытие расходов на подготовку к университету, Kapital Bank также взял на себя оплату годового обучения пяти студенток и подарил им компьютеры, чтобы повысить их доступ к технологическим ресурсам.

Следует отметить, что к стипендиальной программе в этом году присоединились ещё 7 новых участниц.

Проект «У нас есть мечта!» продолжает инвестировать в образование девушек из уязвимых групп, помогая им становиться сильными, независимыми личностями и активными участницами будущего развития страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы

