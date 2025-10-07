NASA выразило благодарность азербайджанскому студенту - ФОТО

Студент факультета цифровой экономики Азербайджанского государственного экономического университета, специализирующийся на информационной безопасности, Ариз Магеррамли обнаружил серьёзную уязвимость на официальном сайте NASA (landsat.gsfc.nasa.gov).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на UNEC.

А.Магеррамли выявил критическую уязвимость CSRF (Cross-Site Request Forgery) на платформе под названием Inspiro Theme – выявленная азербайджанским студентом уязвимость могла позволить посторонним лицам управлять сайтом без аутентификации и устанавливать вредоносные дополнения.

Студент UNEC сообщил о найденной уязвимости команде безопасности NASA - получив информацию, NASA зарегистрировала обращение и поблагодарила студента за проделанную работу.

*NASA - национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.