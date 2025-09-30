Офелия Санани о Джабире Иманове: «Он давно перенес инфаркт, ему не следовало заниматься спортом»

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Народная артистка Азербайджана, диктор Офелия Санани в комментарии сайту Moderator.az рассказала о том, что узнала о смерти Дж.Иманова, смотря новости по ТВ: «Я оцепенела. Мне стало очень плохо. И при том он умер в спортивном зале. Он давно перенес инфаркт, но ему не следовало заниматься спортом, так нельзя было. У меня тоже несколько раз были инфаркты. Я находилась в тяжёлом состоянии. После выздоровления я продолжала ходить на работу. Но теперь вижу, что силы моего сердца уже не хватает. Я ведь для детей читала передачи всей душой, а когда выходила из студии, ощущал, что сил больше нет. Я чувствовала, что ноги не идут. Среди старых дикторов осталась только я на работе, больше не буду работать».

Отметим, что причиной смерти Джабира Иманова стал сердечный приступ.

