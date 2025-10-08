Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 8 октября, на Гянджинском стадионе состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, выступая на торжественном мероприятии, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель организационного комитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов отметил, что спортсмены 8 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и еще 5 стран, участвовавших в Играх, продемонстрировали свое мастерство и упорствов соревнованиях по 23 видам спорта.

«Они разыграли 235 комплектов индивидуальных и командных наград, подарив миллионам болельщиков и любителей спорта незабываемые моменты радости, волнения и гордости. Мы благодарим всех спортсменов, которые участвовали в III Играх СНГ, за эти моменты и за чувство гордости, которое они вызывают. Борьба, самоотверженность и воля спортсменов вдохновляют нас, закладывают основу для их будущих успехов», - отметил председатель комитета.

Затем под звуки официальной песни Игр был спущен флаг СНГ. Флаг спустили победители III Игр стран СНГ – Нихад Рагимов (самбо), МагсудМахсудов (батутная гимнастика), Тургут Гасанов (карате), Тарлан Гурбаналиев (човган), ОгтайГусейнов (плавание), Али Назаров (греко-римская борьба), Хумай Дадашова (таэквондо), ГюлярГусейнова (бокс), Кёнуль Эйвазлы (дзюдо). Онбудет передан в Исполнительный комитет СНГ для представления стране, которая примет следующие Игры.

После этого прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Церемония закрытия продолжилась художественной частью – выступлением ритм-группы «Натиг», Народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, Айсель Теймурзаде, НигярДжамал, Эльдара Гасымова, Чингиза Мустафаева, Надира Рустамли и других звезд.

В завершение состоялся фейерверк.

На Городском стадионе Гянджи проходит церемония закрытия III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, на церемонии закрытия выступают известные певцы азербайджанской эстрады.

Считанные минуты остаются до начала церемонии закрытия III Игр стран СНГ, которая состоится на Городском стадионе Гянджи.

Как передает 1news.az, стадион заполняется зрителями, которые с нетерпением ожидают старта заключительного торжественного мероприятия.

Напомним, III Игры стран СНГ стартовали в Азербайджане 28 сентября. Соревнования по различным видам спорта проходили в семи городах страны, собрав атлетов содружества.