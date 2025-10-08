 Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова21:02 - Сегодня
Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 8 октября, на Гянджинском стадионе состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, выступая на торжественном мероприятии, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель организационного комитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов отметил, что спортсмены 8 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и еще 5 стран, участвовавших в Играх, продемонстрировали свое мастерство и упорствов соревнованиях по 23 видам спорта.

«Они разыграли 235 комплектов индивидуальных и командных наград, подарив миллионам болельщиков и любителей спорта незабываемые моменты радости, волнения и гордости. Мы благодарим всех спортсменов, которые участвовали в III Играх СНГ, за эти моменты и за чувство гордости, которое они вызывают. Борьба, самоотверженность и воля спортсменов вдохновляют нас, закладывают основу для их будущих успехов», - отметил председатель комитета.

Затем под звуки официальной песни Игр был спущен флаг СНГ. Флаг спустили победители III Игр стран СНГ – Нихад Рагимов (самбо), МагсудМахсудов (батутная гимнастика), Тургут Гасанов (карате), Тарлан Гурбаналиев (човган), ОгтайГусейнов (плавание), Али Назаров (греко-римская борьба), Хумай Дадашова (таэквондо), ГюлярГусейнова (бокс), Кёнуль Эйвазлы (дзюдо). Онбудет передан в Исполнительный комитет СНГ для представления стране, которая примет следующие Игры.

После этого прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Церемония закрытия продолжилась художественной частью – выступлением ритм-группы «Натиг», Народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, Айсель Теймурзаде, НигярДжамал, Эльдара Гасымова, Чингиза Мустафаева, Надира Рустамли и других звезд.
В завершение состоялся фейерверк.

19:37

На Городском стадионе Гянджи проходит церемония закрытия III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, на церемонии закрытия выступают известные певцы азербайджанской эстрады.

18:45

Считанные минуты остаются до начала церемонии закрытия III Игр стран СНГ, которая состоится на Городском стадионе Гянджи.

Как передает 1news.az, стадион заполняется зрителями, которые с нетерпением ожидают старта заключительного торжественного мероприятия.

Напомним, III Игры стран СНГ стартовали в Азербайджане 28 сентября. Соревнования по различным видам спорта проходили в семи городах страны, собрав атлетов содружества.

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

