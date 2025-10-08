Количество задержанных по причине беспорядков в Тбилиси достигло 35 человек - ОБНОВЛЕНО

Ещё 12 человек были задержаны в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дархвелидзе.

По его словам, общее количество задержанных на сегодняшний день составляет 35 человек, включая организаторов и участников, совершавших незаконные и насильственные действия.

09:00

В Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси 4 октября задержаны 22 человека.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, ведутся поиски еще трех человек, чьи личности установлены.

"Как известно общественности, в Главном управлении криминальной полиции МВД Грузии по факту преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, ведется расследование по статьям 187, 222, 225 и 317 Уголовного кодекса Грузии. По данному уголовному делу продолжаются комплексные следственные действия", - отметил он.