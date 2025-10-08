 В Грузии число задержанных участников акции 4 октября увеличилось до 22 | 1news.az | Новости
В Грузии число задержанных участников акции 4 октября увеличилось до 22

First News Media09:00 - Сегодня
В Грузии число задержанных участников акции 4 октября увеличилось до 22

В Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси 4 октября задержаны 22 человека.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, ведутся поиски еще трех человек, чьи личности установлены.

"Как известно общественности, в Главном управлении криминальной полиции МВД Грузии по факту преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, ведется расследование по статьям 187, 222, 225 и 317 Уголовного кодекса Грузии. По данному уголовному делу продолжаются комплексные следственные действия", - отметил он.

