В Узбекистане сократят тысячи госслужащих

Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по оптимизации количества управленческих штатных единиц за счёт широкого внедрения цифровизации в деятельность республиканских исполнительных органов власти».

Такое решение принято в связи с проведением масштабных реформ по внедрению современных рыночных механизмов в деятельность государственных органов, широким применением цифровых технологий, а также привлечением частного сектора к выполнению государственных функций, сообщает uznews.

В республиканских исполнительных органах власти сокращается 2141 человек, а штат заместителей руководителей в комитетах, агентствах и инспекциях сократится на 16 человек.

Например, в Министерстве водного хозяйства сокращаются 224 сотрудника, в Министерстве сельского хозяйства – 218, в Министерстве юстиции – 197, в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата – 176 и в Министерстве занятости и сокращения бедности – 163.

В Налоговом комитете число сотрудников сократится на 486, в Агентстве по управлению госактивами – 65.

Также почти в два раза будет сокращено число заместителей руководителей: с 11 до 7 в комитетах, с 12 до 6 – в агентствах и с 13 до 7 – в инспекциях.

Таким образом, общая численность сотрудников республиканских органов, финансируемых за счёт госбюджета, сокращается до 43 332, а за счёт средств внебюджетных фондов — до 3657 человек.

Ответственным органам поручено создать комиссии по оптимизации численности сотрудников центрального аппарата и подведомственных организаций, а также утвердить список сокращаемых должностей.