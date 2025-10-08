МИД Ирана вызвал глав дипмиссий европейских стран

Послы европейских государств были вызваны в МИД Ирана в связи с заявлениями, сделанными накануне на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ЕС, сообщает ИРНА.

По итогам указанного заседания было принято заявление, в котором страны Персидского залива и Евросоюза призвали Иран прекратить разработку и производство баллистических ракет и беспилотников, а также возобновить полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

На встрече с европейскими послами замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи выразил протест в связи с прозвучавшими на заседании «интервенционистскими заявлениями», включая поддержку претензий ОАЭ на острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, которые Тегеран считает своими, вмешательства в вопросы обороны Ирана, касающиеся его ракетной программы, а также «ложных заявлений» относительно ядерной программы Ирана.