Суд рассматривает дело о покушении на ведущих азербайджанских экспертов и журналистов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается уголовное дело, связанное с попыткой покушения на председателя НПО и военного-политического эксперта Тельмана Гасымова, телеведущего Кямрана Гасанли и политического обозревателя Эльчина Алыоглу.

К судопроизводству передано уголовное дело в отношении Сариджанова Абульфазла Азер оглу, обвиняемого по статьям 28 (покушение на преступление) и 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджана, передает Trend. Следствие утверждает, что обвиняемый целенаправленно готовил нападение на Тельмана Гасымова, Камрана Гасанли и Эльчина Алыоглу, тщательно планируя детали и время преступления.

Cуд под председательством Сабины Маммадзада при участии судей Эльдара Исмаилова и Субхи Гусейнова провел подготовительное заседание, на котором были уточнены позиции сторон и определен порядок дальнейшего рассмотрения дела.

Следующее судебное заседание назначено на ближайшие дни. Ожидается, что в ходе слушаний будут представлены дополнительные материалы, способные пролить свет на заказчиков и истинные мотивы готовившегося преступления.