Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские военные самолеты

Депутаты Европарламента (ЕП) в ходе заседания приняли резолюцию, которая призывает страны объединения сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.

В резолюции говорится, что ЕП поддержит любую инициативу, которая позволит союзу предпринимать соразмерные действия против нарушений их воздушного пространства.

Кроме того, депутаты ЕП осудили эскалационные действия России по нарушению воздушного пространства стран-участниц Евросоюза.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер – институты Евросоюза не обязаны их исполнять.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что эти дроны принадлежат России.

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.

Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии.

В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран-членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.

9 октября Financial Times писала, что страны НАТО обсуждают введение более активных ответных мер на все более провокационные действия РФ. В частности, альянс планирует развернуть беспилотники вдоль границы с Россией и ослабить ограничения для пилотов, чтобы они могли наносить удары по российским самолетам.

