Противники Пашиняна почти набрали необходимое число депутатов для импичмента

Оппозиция премьер-министру Армении Николу Пашиняну набрала 34 из 36 необходимых для запуска голосования об импичменте голосов в парламенте.

Об этом лидер партии «Честь имею» Айк Мамиджанян рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сбор подписей в поддержку импичмента начался 7 июня. К 8 октября все 28 членов партии «Армения» согласились присоединиться к решению об импичменте.

Для вынесения решения об импичменте необходимы голоса 54 из 101 депутата.

В сентябре рядом со зданием парламента Армении прошли митинги против правительства Никола Пашиняна и с требованием объявить ему импичмент.

Поводом для акции стало заявление оппозиционной фракции «Честь имею», которая требует отправить Пашиняна в отставку. В документе говорится, что текущее правительство «не справилось со своими обязанностями и подставило будущее республики под угрозу, а сам Пашинян несет ответственность за потерю Карабаха и фактическую капитуляцию перед Азербайджаном».

Источник: Газета.ру