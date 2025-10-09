В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц - ФОТО

9 октября во дворце «Гюлистан» проходит международная конференция на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц» в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц.

Как сообщает 1news.az, мероприятие организовано Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В начале конференции начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции.