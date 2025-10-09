По факту смерти военнослужащего Али Ибрагимли возбуждено уголовное дело

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело.

Об этом АПА сообщили в Военной прокуратуре.

Сообщается, что, согласно информации, предоставленной Военной прокуратурой Азербайджанской Республики, на основании факта смерти 5 октября 2025 г. военнослужащего, солдата Али Рамин оглу Ибрагимли Н-ской воинской части Министерства обороны, сотрудниками военной прокуратуры были проведены соответствующие осмотры, назначена экспертиза для установления причины смерти, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.