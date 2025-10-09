Впервые 4 азербайджанских вуза вошли в рейтинг Times Higher Education

Впервые в истории страны 4 наших университета вошли в «Рейтинг лучших университетов мира» (World University Rankings 2026), опубликованный международным рейтинговым агентством «Times Higher Education» (THE).

Напомним, что в прошлом году в этот список вошли только 2 наших университета, а в 2020 году наши университеты вообще не были представлены в мировом рейтинге THE.

Два наших университета укрепили свои позиции по сравнению с прошлым годом, а два других впервые вошли в вышеупомянутый глобальный рейтинг.

Азербайджанский государственный экономический университет, впервые вошедший в этот рейтинг, вошел в ТОП-1000.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, входящие в диапазон 1501+, укрепили свои позиции в соответствующем интервале по сравнению с прошлым годом. Другой вуз, впервые вошедший в данный рейтинг, – Азербайджанский технический университет, – также входит в диапазон 1501+.

Следует отметить, что среди стран Центральной Азии Азербайджан занимает 2-е место по количеству вузов, включённых в данный рейтинг. В регионе Южного Кавказа Азербайджан занимает лидирующие позиции по данному показателю.

Показатели азербайджанских вузов улучшились в среднем на +4 балла по всем критериям указанного глобального рейтинга.