В Ходжавенде найдена опасная мина армянского производства - ФОТО

В ходе гуманитарных операций по разминированию на территории села Тагаверд Ходжавендского района обнаружена противопехотная мина МОН-50 армянского производства.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Как отмечается, мина была установлена на дереве и относится к типу управляемых осколочных мин направленного действия. Радиус поражения этой мины составляет 45-55 метров. При срабатывании мины с высокой скоростью разлетаются 400-550 цилиндрических осколков размером около 1 см. Она была соединена с другой миной при помощи проволоки-ловушки.

Противопехотные мины используются для нанесения увечий и уничтожения живой силы. Осколочные мины типа МОН-50 предназначены для массового поражения людей.

Взрывное устройство, транспортировка которого считалась опасной, было обезврежено на месте сотрудниками ANAMA электрическим методом в соответствии с Международными стандартами разминирования.