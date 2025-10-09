В Бакметрополитене прокомментировали утверждения касательно зарплат

В ЗАО «Бакинский метрополитен» выплаты заработной платы осуществляются в рамках утверждённого бюджета структуры, в соответствии с выделенной суммой фонда оплаты труда, по плану и в полном объёме.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен» в ответ на запрос АПА-Экономикс.

Отмечается, что выплаты обеспечиваются в соответствии с условиями трудовых договоров и требованиями трудового законодательства: «На основании указа Президента от 23 декабря 2024 года минимальный размер месячной заработной платы с 1 января 2025 года установлен в размере 400 манатов. В связи с выполнением данного указа с 1 января текущего года «Бакинский метрополитен» осуществило соответствующие меры, и изменения в минимальной зарплате были применены к заработной плате сотрудников в соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время заработная плата в Бакинском метрополитене полностью соответствует требованиям законодательства, и у Общества нет невыплаченных задолженностей по заработной плате».

Отмечается, что повышение заработной платы может осуществляться на основании решений, принимаемых с учётом утверждённого бюджета, доходов и расходов Общества, а также принципов корпоративного управления:

«В настоящее время у Общества нет каких-либо обязательств по таким повышением. В случае изменений или обновлений в размерах заработной платы сотрудники и соответствующие органы будут официально информированы».