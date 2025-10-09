Президент Израиля считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за Газу

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, выдвинувший план урегулирования, достоин за это Нобелевской премии мира.

"Я полностью поддерживаю соглашение, достигнутое в Египте. Выражаю благодарность премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху и переговорной команде, посредникам и всем участникам этого жизненно важного процесса. Хочу выразить глубочайшую благодарность президенту США Дональду Трампу за его невероятное лидерство, приведшее к договоренности об освобождении заложников, положившее конец войне и давшее надежду на новую реальность на Ближнем Востоке. Нет сомнений, что он заслуживает Нобелевскую премию мира за это", - написал Герцог на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что народ Израиля готов встретить Трампа "с огромным уважением, теплотой и благодарностью", если тот решит прибыть с визитом в еврейское государство в ближайшие дни. Ранее Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом пригласил его выступить в Кнессете - израильском парламенте. Американский лидер принял это приглашение и отметил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он также не исключил, что в рамках возможной поездки посетит сектор Газа.

Ранее президент США сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру" 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа.

Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.

