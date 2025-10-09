Изменения через искусство: борьба с изменением климата пересекается с инклюзивностью и доступностью - ФОТО

7 октября 2025 года на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна зрителям вновь был представлен инклюзивный танцевально-театральный спектакль «Скажи, когда тебе достаточно?», созданный DanceAbility Azerbaijan,

Постановка «Скажи, когда тебе достаточно?» была создана в рамках 29-й Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Азербайджане в ноябре 2024 года и затрагивает следующие вопросы:

Сколько нам действительно нужно?

Почему мы без конца покупаем больше?

Почему мы не смотрим, из чего изготовлена наша одежда?

Каждый год в мире образуется 92 миллиона тонн текстильных отходов. За последние 15 лет частота ношения одной вещи снизилась на 36%. «Скажи, когда тебе достаточно?» - это не просто спектакль об одежде. Это повествование о мусоре, ущербе для планеты, человеческом труде и историях, которые мы носим на себе.

Постановка затрагивает актуальные глобальные проблемы, такие как быстрая мода, чрезмерное потребление и экологические последствия, через призму личных историй, общих воспоминаний и инклюзивного художественного самовыражения. Проект передает мощные послания о принципах циркулярной экономики, производстве органических тканей, хлопковой промышленности и устойчивых моделях потребления.

В то же время проект реализует принципы инклюзивности, как на сцене, так и в зрительном зале. Он обеспечивает доступность для всех - в том числе для людей с нарушениями зрения и слуха, а также для нейроразнообразной аудитории. С этой целью постановка была разработана с учетом доступности для разных категорий зрителей: обеспечен сурдоперевод, адаптирована театральная среда, а также была организована специально подготовленная тактильная экскурсия для гостей с частичной или полной потерей зрения.

Важно отметить, что DanceAbility International (с 1987 года) и DanceAbility Azerbaijan (с 2017 года) продолжают вносить свой вклад в создание мира разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности, оказывая устойчивое влияние на жизни сотен тысяч людей.

Постановка «Скажи, когда тебе достаточно»? в этот раз была реализована при поддержке партнеров поддерживающих силу искусства, как средства продвижения инклюзивности, доступности и экологического просвещения. Среди партнеров проекта - Представительство ООН в Азербайджане, Азербайджанская текстильная ассоциация, а также компании «GiLTEX», «Prime Cotton», «John Patterson Events», «Hillside» и «Baku Kitchen Catering Company».

