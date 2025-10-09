Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана запустили социальный проект «Уступая, побеждай» - ФОТО

Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана представили инициативу «Уступая, побеждай» — проект об этике поведения на дороге, который переносит ключевые принципы дзюдо в повседневное вождение.

Главным лицом проекта стал Олимпийский чемпион и чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров. В рамках коллаборации Yango Azerbaijan выпустил диджитал-проект с практическими советами и наглядными примерами того, как баланс, уважение и самоконтроль помогают безопасно и спокойно действовать за рулем. Проект доступен на специальном сайте: https://yango.com/ru_az/lp/judo/