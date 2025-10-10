 В Боливии рухнуло колесо обозрения вместе с людьми - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В мире

В Боливии рухнуло колесо обозрения вместе с людьми - ВИДЕО

First News Media10:05 - Сегодня
В Боливии рухнуло колесо обозрения вместе с людьми - ВИДЕО

В боливийском городе Санта-Крус на посетителей ярмарки рухнуло колесо обозрения, сообщает El Deber.

В момент обрушения колесо вращалось с несколькими людьми на сиденьях. Парамедики подсчитали, что с ярмарки эвакуировали 10 пострадавших, но их число может быть больше. Фельдшер Жан Нагера из частной службы скорой помощи рассказал Red Uno, что ранения получили по меньшей мере 45 человек.

«У шести пациентов переломы, у двух из которых травмы таза. <.> К сожалению, у нас в общей сложности 45 человек получили ранения», — сказал он. По словам фельдшера, несколько человек упали с высоты более 10 м, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

