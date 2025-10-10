«Рыцарь семи королевств»: Первый трейлер нового сериала по вселенной «Игры престолов» - ВИДЕО

Презентован дебютный тизер-трейлер сериала «Рыцарь семи королевств», премьера которого состоится 18 января 2026 года.

Проект является спин-оффом культового сериала «Игра престолов» - фэнтези, первый сезон которого состоит из 6 получасовых эпизодов, расскажет о приключениях отважного рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга.

Отметим, что сериал, действие в котором происходит за 100 лет до событий, показанных в «Игре престолов», основан на цикле «Повести о Дунке и Эгге» создателя франшизы Джорджа Р.Р. Мартина. В серии три книги - «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь»; за основу первого сезона проекта, первый тизер-трейлер которого представлен для просмотра ниже, взята книга «Межевой рыцарь».