В Армении неизвестные осквернили стены церкви

В церкви села Киранц Тавушской области Армении зафиксирован случай вандализма.

Об этом сообщает ГНКО "Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников".

По данным ведомства, неизвестные нанесли краской надписи на стены церкви. Часть надписей уже удалось очистить, однако полностью удалить их не представляется возможным — краска оказалась стойкой, существует риск повреждения стен.

В организации отметили, что это не первый подобный случай.

Источник: Sputnik Армения