В Армении неизвестные осквернили стены церкви
В церкви села Киранц Тавушской области Армении зафиксирован случай вандализма.
Об этом сообщает ГНКО "Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников".
По данным ведомства, неизвестные нанесли краской надписи на стены церкви. Часть надписей уже удалось очистить, однако полностью удалить их не представляется возможным — краска оказалась стойкой, существует риск повреждения стен.
В организации отметили, что это не первый подобный случай.
Источник: Sputnik Армения
