Кабмин Армении опубликовал документы переговоров по Карабаху

Правительство Армении опубликовало документы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, охватывающие период до 2020 года.

Публикацию документов в начале ноября анонсировал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на неоднократные призывы и требования оппозиции, передают армянские СМИ.

На сайте кабмина выложено в общей сложности 13 файлов. Там и документ, обсуждавшийся в Казани в 2011 году, и предложения посредников, представленные в 2019 году, и письмо третьего президента Сержа Саргсяна президенту РФ Владимиру Путину в августе 2016 г., а также другие документы.