Бывший омбудсмен Армении, ныне руководитель оппозиционного движения «Крылья единства» Арман Татоян, претендующий на пост премьер-министра предлагает радикальное увеличение расходов на оборону: по его плану, 30–40% всего оборонного бюджета должны быть направлены на развитие военно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване, пишут армянские СМИ.

Для сравнения, сейчас эта цифра составляет менее 1% бюджета, или около 0,53%. По словам Татояна, даже согласно действующему бюджету, речь идет примерно о 1 млрд долларов, которые он намерен направить на ВПК как «ключевое направление экономики и экспорта».

При этом кандидат прямо связывает усиление вооруженных сил с «обеспечением мира и справедливости», критикуя действия действующего премьера Николы Пашиняна. По его мнению, визиты армянских активистов в Баку и любые инициативы по диалогу с Азербайджаном лишь «ослабляют страну».

Такие заявления демонстрируют явный реваншистский настрой кандидата, ставящий военную мощь выше дипломатии и мирного урегулирования. Подобная риторика лишь нагнетает напряженность в регионе и отражает опасное недоверие к уже достигнутым мирным инициативам.

Заявления Татояна свидетельствуют о «политике военного максимализма», где интересы граждан и долгосрочная безопасность страны полностью подчинены амбициям усиления армии. Татоян видимо не учитывает, что в случае реализации таких планов Армения может оказаться в стратегической ловушке, где военные расходы превратятся в инструмент внутренней политики, а мирные инициативы станут заложниками реваншистской риторики.