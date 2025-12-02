В Армении возбудили уголовное дело в отношении Гагика Царукяна

Против лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна возбуждено уголовное дело за неисполнение судебного акта, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Об этом сообщили Sputnik Армения в Генпрокуратуре.

Согласно надзорному ведомству, в рамках судебного процесса по конфискации незаконного имущества прокуратура еще в августе 2023 г. попросила Антикоррупционный суд запретить Царукяну и супруге совершать какие-либо сделки с зарегистрированной в Болгарии компанией "Горна баня", занимающейся производством бутылированной минеральной воды. Супругам принадлежат 98,03% акций компании.

Несмотря на запрет, в марте 2024 г. Царукяны продали компанию, что и стало поводом для уголовного дела.