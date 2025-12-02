Вице-спикер парламента Армении не намерен баллотироваться в Нацсобрание в 2026 году

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что не намерен баллотироваться в Национальное собрание на выборах 2026 года.

Он напомнил, что до прихода в политику работал в технологической сфере, а заняться государственными делами его побудила необходимость укрепления демократии в стране. По его словам, сегодня ситуация изменилась.

«Мы находимся в точке невозврата: демократия в Армении установлена, и народ своими решениями и голосованием ее защищает. Наша команда представлена сильным списком, и я считаю, что смогу быть максимально полезным в развитии бизнеса, а также в становлении технологического и военно-промышленного комплекса», — отметил он.

Аршакян подчеркнул, что его опыт будет более востребован именно в этих областях.

«Так я смогу оказать государству и обществу большую услугу», — добавил он.

При этом вице-спикер уточнил, что не планирует выходить из правящей партии «Гражданский договор».

Напомним, до избрания в 2021 году Аршакян занимал пост министра высокотехнологической промышленности.

