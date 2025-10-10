Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Представители посольства РФ в Баку посетили главу информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", - отметила дипломат.