 Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

First News Media12:40 - Сегодня
Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Представители посольства РФ в Баку посетили главу информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", - отметила дипломат.

Поделиться:
178

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ ...

Политика

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

В мире

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Политика

Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Путин отметил высокий уровень организации Игр СНГ в Азербайджане

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Граждане Азербайджана, задержанные при доставке гуманитарной помощи в Газу освобождены - ОБНОВЛЕНО

Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

Виктор Орбан посетит Азербайджан

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Последние новости

Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

Сегодня, 13:42

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Сегодня, 13:38

Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

Сегодня, 13:28

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Сегодня, 13:23

AQTA уничтожило партии импортной продукции после проверки - ФОТО

Сегодня, 13:20

Прекращение огня в Газе вступило в силу

Сегодня, 13:17

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Сегодня, 13:12

В Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана

Сегодня, 13:10

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Сегодня, 13:07

Путин отметил высокий уровень организации Игр СНГ в Азербайджане

Сегодня, 13:00

Интервал движения поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» сокращён до 5 минут

Сегодня, 12:57

Пашинян: «Маршрут Трампа» открывает новые возможности для СНГ

Сегодня, 12:50

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Сегодня, 12:46

Израиль начал вывод войск из Газы

Сегодня, 12:43

Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Сегодня, 12:40

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Рамиль Гасан прекратит депутатскую деятельность

Сегодня, 12:30

Завтра на этой дороге будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 12:20

В Армении неизвестные осквернили стены церкви

Сегодня, 12:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10